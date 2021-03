Arriva il via libera dell'Aifa a J&J in Italia, è il quarto vaccino (Di venerdì 12 marzo 2021) Via libera dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) al vaccino anti-Covid dell’azienda Johnson & Johnson per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Ieri il vaccino J&J ha ottenuto l’approvazione dall’Agenzia europea dei medicinali Ema. Si tratta del quarto vaccino anti-Covid approvato in Italia dopo quelli di Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca. È stato approvato per tutte le classi di età sopra i 18 anni. Si tratta dell’unico vaccino disponibile finora per il quale basta una sola dose, e stando al nuovo piano vaccinale sono attese per il secondo trimestre 7,3 milioni di dosi nel nostro Paese. La Commissione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Via’Agenziana del farmaco () alanti-Covid’azienda Johnson & Johnson per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Ieri ilJ&J ha ottenuto l’approvazione dall’Agenzia europea dei medicinali Ema. Si tratta delanti-Covid approvato indopo quelli di Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca. È stato approvato per tutte le classi di età sopra i 18 anni. Si tratta’unicodisponibile finora per il quale basta una sola dose, e stando al nuovo piano vaccinale sono attese per il secondo trimestre 7,3 milioni di dosi nel nostro Paese. La Commissione ...

Advertising

virginiaraggi : #StradeNuove arriva in via Boccea, una delle strade storiche del quartiere Casalotti. I lavori sono in corso, anche… - borghi_claudio : ...Invece no il 7/1 terza ondata in arrivo, sempre con lo stesso metodo di guardare i dati DELLA SETTIMANA PRIMA. E… - infocamere : ?? Il digitale arriva anche tra i #rifiuti ??? 'Formulario per i rifiuti: al via la vidimazione digitale' su… - PRNews_it : GreenRetail News | GreenRetail News - Arriva Levissima R-Pet, la prima bottiglia 100% in plastica riciclata… - dan2cil : RT @maxpier3: @doluccia16 @Gianmar26145917 E'.. andato via l'uomo che rideva sempre, sa solo lui perché, ed arriva l uomo triste, stile… -