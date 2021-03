America’s Cup, James Spithill: “Partenza decisiva, abbiamo commesso anche un errore” (Di venerdì 12 marzo 2021) La seconda giornata di gara della America’s Cup 2021 si è conclusa ad Auckland sul punteggio di 2-2, dopo il netto successo di Emirates Team New Zealand in gara-4. I Kiwi hanno avuto la meglio in Partenza, trovandosi in vantaggio al primo incrocio e allungando poi progressivamente nel corso della regata fino a tagliare il traguardo con un ampio margine di 1’03” nei confronti di Luna Rossa Prada Pirelli. Non si spezza dunque l’equilibrio in questa serie finale al meglio delle 13 sfide (vince chi arriva prima a 7 punti) che assegnerà la Vecchia Brocca. James Spithill, timoniere di Luna Rossa, ha commentato a caldo l’andamento della seconda regata di giornata: “Siamo 2-2, le barche si sono comportate bene. E’ stata una buona giornata per tutte e due. Una volta che ti trovi negli scarichi è difficile. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) La seconda giornata di gara dellaCup 2021 si è conclusa ad Auckland sul punteggio di 2-2, dopo il netto successo di Emirates Team New Zealand in gara-4. I Kiwi hanno avuto la meglio in, trovandosi in vantaggio al primo incrocio e allungando poi progressivamente nel corso della regata fino a tagliare il traguardo con un ampio margine di 1’03” nei confronti di Luna Rossa Prada Pirelli. Non si spezza dunque l’equilibrio in questa serie finale al meglio delle 13 sfide (vince chi arriva prima a 7 punti) che assegnerà la Vecchia Brocca., timoniere di Luna Rossa, ha commentato a caldo l’andamento della seconda regata di giornata: “Siamo 2-2, le barche si sono comportate bene. E’ stata una buona giornata per tutte e due. Una volta che ti trovi negli scarichi è difficile. La ...

Advertising

repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la prima, ma ?@lunarossa? risponde nella seconda regata?????????? La prima giornata di ?… - sportli26181512 : Luna Rossa New Zealand il Coppa America, torna in pubblico ad Auckland. FOTO: Altra giornata da incorniciare per Lu… - giulia_crivelli : RT @giusmo1: America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: è 2-2. Ma per l'Italia è già storia -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand Zazoom Blog