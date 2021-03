Xbox vs PlayStation: Phil Spencer svela perché Microsoft è entrata in competizione con Sony (Di giovedì 11 marzo 2021) E' un dato di fatto che Microsoft e Sony siano due società in concorrenza per quanto riguarda il settore del gaming, con le nuove console Xbox Series X/S e PlayStation 5 che cercano di accaparrarsi una larga fetta di mercato. Ma perché la società di Redmond ha voluto entrare nel settore dei videogiochi? Ce lo spiega proprio il boss di Xbox Phil Spencer. Nella recente serie di documentari di Crackle, Playing With Power: The Nintendo Story, a Spencer è stato chiesto perché Microsoft è entrata nell'industria dei videogiochi, quando all'epoca questa sembrava così impenetrabile con Sony e PlayStation. Spencer, ha risposto e ha rivelato che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) E' un dato di fatto chesiano due società in concorrenza per quanto riguarda il settore del gaming, con le nuove consoleSeries X/S e5 che cercano di accaparrarsi una larga fetta di mercato. Mala società di Redmond ha voluto entrare nel settore dei videogiochi? Ce lo spiega proprio il boss di. Nella recente serie di documentari di Crackle, Playing With Power: The Nintendo Story, aè stato chiestonell'industria dei videogiochi, quando all'epoca questa sembrava così impenetrabile con, ha risposto e ha rivelato che ...

Eurogamer_it : #PhilSpencer spiega perché #Microsoft è entrata in competizione con #Sony nel mercato dei videogiochi. - hynerdit : #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy FIFA 21 è sta… - Fortzeira : FORTNITE - XBOX E PLAYSTATION VAZA IMAGENS DA NOVA TEMPORADA | MAPA ANTI... - Pschirki : RT @empitalia: Ultimo giorno per approfittare della Promo sui prodotti ufficiali da gamer! ?? 3x2 su oltre 500 articoli dei tuoi videogame p… - empitalia : Ultimo giorno per approfittare della Promo sui prodotti ufficiali da gamer! ?? 3x2 su oltre 500 articoli dei tuoi vi… -