Windows 10 | schermo blu quando si inviano documenti alla stampante di rete

Molti utenti stanno lamentando la comparsa del blue screen quando si tenta di inviare dei documenti alla stampante di rete su Windows 10 Così come sono arrivati gli aggiornamenti cumulativi del mese di marzo, arrivano a braccetto nuovi problemi da snocciolare, capire e risolvere. Questa è la volta degli aggiornamenti cumulativi KB5000802 e KB5000808 rilasciati dalla multinazionale di Redmond recentemente. Diversi utenti, su Reddit e su altri social, lamentano la comparsa della schermata blu (BSOD) non appena si invia un documento alla stampante di rete. Non tutte le stampanti sembrano soffrire di questa "incompatibilità", tuttavia le aziende particolarmente colpite da questo malfunzionamento sembrerebbero essere ...

