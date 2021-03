(Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo la mia analisi dei presagi astrali, stai fluttuando e svolazzando su un oceano di emozioni, oppure lo farai presto. In altre parole, proverai più sentimenti, e più forti, rispetto a quelli che hai provato nell’ultimo periodo. Non... Leggi

Advertising

vaticannews_it : #8marzo #PapaFrancesco dopo l'arrivo a Ciampino (ore 12:20) si è fermato a pregare nella Basilica di Santa Maria Ma… - vaticannews_it : #7marzo #PapaInIraq: 'Cari fratelli e sorelle, affido voi, le vostre famiglie e le vostre comunità alla materna pro… - vaticannews_it : #PapaInIraq Questo pomeriggio, alla vigilia della sua partenza per l’Iraq, #PapaFrancesco si è recato nella Basilic… - darvkangels : @felpaatoo sono super vergine ma non super etero, solo etero :( - Iwish1d_2acc : RT @gayaxloueh: “ha fatto bene a darle una punizione, se la meritava” “che problema c’è se ti fischiano? è un complimento!” “non puoi andar… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergine

Nel 2019, se si considera solo il riciclo degli imballaggi in carta e cartone, il settore ha risparmiato più di un milione di tonnellate di materia prima, evitando emissioni di CO2 in ...Il Monsignore e' in isolamento e presenta sintomi lievi. "La nostra preghiera - scrivono in una nota - al Signore, per l'intercessione dellaOdegitria e di San Nicola, sia di sostegno a lui, a Mons. Satriano e agli altri sacerdoti diocesani ammalati".Monsignor Francesco Cacucci, l’arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto la Curia attraverso una nota. “Al momento presenta sintomi lievi” sottolineano.In occasione delle celebrazioni del centenario della decretazione della Venerata Statua della Beata Vergine di Loreto “Patrona degli aeronauti”, per consentire l’atterraggio di un elicottero del 31° S ...