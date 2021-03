Uomini e Donne, una foto scatena i dubbi: ex Dama in dolce attesa? (Di giovedì 11 marzo 2021) Proprio ieri si è scatenato il caos tra i fan di Uomini e Donne. Il motivo è l’IG Story condivisa da un volto molto amato del Trono Over, ossia Valentina Autiero. L’ex Dama ha infatti pubblicato una foto che ha fatto pensare che fosse in dolce attesa, portando quindi i follower a sommergerla di domande. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Proprio ieri si èto il caos tra i fan di. Il motivo è l’IG Story condivisa da un volto molto amato del Trono Over, ossia Valentina Autiero. L’exha infatti pubblicato unache ha fatto pensare che fosse in, portando quindi i follower a sommergerla di domande. L'articolo

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - SabrinaDM101 : RT @flpsq: Metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di LOTTA DI CLASSE, IN CUI GIOVANX, DONNE E UOMINI SFRUTTATI UNISCANO LE LORO FO… - RobertaVestri : RT @CasaLettori: Subito incontrai un gran squadrone d'uomini e donne armate, e molti di loro intendevano la lingua mia, li quali mi con… -