Ulivo vaporizzato | Via Crucis da fermi | così la Chiesa salva la Pasqua

(Di giovedì 11 marzo 2021) BOLOGNA – I rami d’ulivo “vaporizzati e sanificati” per la domenica delle Palme. La messa senza lavanda dei piedi da “non sostituire con surrogati o finzioni”. Una preghiera “per il mondo colpito dalla pandemia” il venerdì santo. La Via crucis con i fedeli “fermi al loro posto” e la messa di Pasqua, che deve fare i conti con il coprifuoco, si può celebrare nella “forma più breve”. E “se ci sono battesimi o se si desidera comunque benedire l’acqua del fonte, non si aspergano tuttavia i fedeli“. La Chiesa di Bologna si prepara in questo modo alla sua seconda Pasqua condizionata dal Covid.