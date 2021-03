Trasporti | Anm | da oggi a Napoli in servizio sette nuovi bus

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue il percorso di radicale ammodernamento della flotta bus Anm: daentrano in circolazione 7autobus ANM ibridi, di grande capacità. Negli ultimi 2 anni l’età media dei veicoli è passata da 17 a 10 anni di età. Il risultato è stato ottenuto con l’immissione in circolazione di 150bus di ultima generazione, alimentati a diesel Euro 6 e a metano, a basse emissioni e ridotto impatto ambientale. A questi si aggiungeranno a breve altri 38bus, per un rinnovo che complessivamente, ha fin qui riguardato il 45% della flotta attiva su gomma Anm. “Siamo impegnati in una profonda ristrutturazione di tutta la flotta – spiega l’Amministratore Unico Anm Nicola Pascale – come dimostrano i grandi passi avanti fatti con ibus già ...

