Test sierologico gratuito per i donatori di sangue: dove e quando andare (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'emergenza Covid e la paura del contagio frenano i donatori, pertanto negli ospedali si è creata la necessità di sangue. Ma dall'ospedale Cardarelli di Napoli rassicurano: "Da noi è sicuro e potete prendere appuntamento così da evitare rischi". "Se avete tra i 18 e i 60 anni e siete in buona salute, vi preghiamo, venite a donare il sangue". Questo è l'appello lanciato dal Centro trasfusionale dell'Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli e rilanciato dalla Direzione strategica per voce del direttore generale Giuseppe Longo. "l timore del contagio – spiega – si è frapposto come un freno allo slancio di molti a donare. Purtroppo la carenza di sangue è già di per sé un problema, al di là della pandemia. Siamo però ora ad un punto oltre il quale l'allarme potrebbe diventare un dramma. Per questo ...

