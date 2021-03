"Sfuggito qualcosa?". Il responsabile Ema dalla Gruber: come hanno approvato AstraZeneca, tutto normale? (Di giovedì 11 marzo 2021) Lilli Gruber ha dedicato la puntata di giovedì 11 marzo di Otto e Mezzo al caso del vaccino di AstraZeneca, con alcuni paesi che hanno interrotto la somministrazione per il verificarsi di circa 30 casi di trombosi. Un paio sono stati registrati anche in Italia, dove è stato bloccato un lotto ricevuto dall'azienda farmaceutica. tutto in via precauzionale, perché ufficialmente non c'è alcuna correlazione tra le morti e la somministrazione del siero. Lo ha ribadito anche Marco Cavaleri, responsabile Ema di vaccini e terapia Covid-19. In collegamento con la Gruber, l'esperto ha voluto fare chiarezza e sgomberare il campo da ogni dubbio: “Circa 30 casi di trombosi in tutta Europa su un totale di 5 milioni di soggetti è un'incidenza talmente bassa da essere addirittura sotto la soglia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Lilliha dedicato la puntata di giovedì 11 marzo di Otto e Mezzo al caso del vaccino di, con alcuni paesi cheinterrotto la somministrazione per il verificarsi di circa 30 casi di trombosi. Un paio sono stati registrati anche in Italia, dove è stato bloccato un lotto ricevuto dall'azienda farmaceutica.in via precauzionale, perché ufficialmente non c'è alcuna correlazione tra le morti e la somministrazione del siero. Lo ha ribadito anche Marco Cavaleri,Ema di vaccini e terapia Covid-19. In collegamento con la, l'esperto ha voluto fare chiarezza e sgomberare il campo da ogni dubbio: “Circa 30 casi di trombosi in tutta Europa su un totale di 5 milioni di soggetti è un'incidenza talmente bassa da essere addirittura sotto la soglia di ...

