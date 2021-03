Sergio Ramos: «C’è molta incertezza sul mio futuro, ad ora non ci sono novità» (Di giovedì 11 marzo 2021) Sergio Ramos ha parlato a margine della presentazione della mini serie di Amazon incentrata sul difensore del Real. Le sue parole Sergio Ramos ha parlato a margine della presentazione della mini serie Amazon “La Leggenda di Sergio Ramos”. Queste le sue parole riportate da Marca.com. futuro – «Vorrei poter dire qualcosa, ma rimane tutto uguale. Penso solo a tornare e finire la stagione nel miglior modo possibile. Non ci sono notizie del mio rinnovo, vorrei. sono tranquillo e penso solo a giocare di nuovo e ad assaporare un titolo». COME VORREBBE ESSERE RICORDATO – «Non puoi accontentare tutti, ma c’è qualcosa che non puoi cancellare: tutto quello che hai vinto. L’unica cosa che mi preoccupa che loro sappiano è che sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021)ha parlato a margine della presentazione della mini serie di Amazon incentrata sul difensore del Real. Le sue paroleha parlato a margine della presentazione della mini serie Amazon “La Leggenda di”. Queste le sue parole riportate da Marca.com.– «Vorrei poter dire qualcosa, ma rimane tutto uguale. Penso solo a tornare e finire la stagione nel miglior modo possibile. Non cinotizie del mio rinnovo, vorrei.tranquillo e penso solo a giocare di nuovo e ad assaporare un titolo». COME VORREBBE ESSERE RICORDATO – «Non puoi accontentare tutti, ma c’è qualcosa che non puoi cancellare: tutto quello che hai vinto. L’unica cosa che mi preoccupa che loro sappiano è che...

