Serena Bortone e Vittoria Schisano | botta e risposta dopo la lite

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 marzo 2021)fralaavvenuta a Oggi è un altro giorno. Lo scontro, avvenuto in diretta tv, aveva fatto molto discutere. I fatti risalgono a circa un mese fa quando la, ospite dello show della, non aveva apprezzato la scelta di mandare in onda alcune clip che appartenevano al suo passato. Ne era nata unain diretta fra la giornalista e l’attrice. A distanza di diverse settimane le due donne sono tornate a scontrarsi a distanza. A riaprire la vicenda è statache, quando le è stato chiesto di riferire di un episodio spiacevole avvenuto in tv, ha spiegato: “...