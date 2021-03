Sampdoria | Verre rinnova | sarà blucerchiato fino al 2025

(Di giovedì 11 marzo 2021) Lacontinua a programmare il futuro con un altro rinnovo importante. In queste ore, il clubha annunciato il prolungamento dell'accordo con Valerio.Il trequartista e, all'occorrenza, anche seconda punta, resterà in maglia ligureal. Questo il comunicato del club apparso sul sito ufficiale: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 40 presenze e 3 reti con la nostra maglia – si è legato al clubal 30 giugno".caption id="attachment 1066801" align="alignnone" width="1024" ...

Commenta per primo Valerio Verre e la Sampdoria ancora insieme. La notizia era nell'aria già da tempo, la firma è arrivata da parecchi giorni ma la società blucerchiata ha deciso di comunicarlo ora. Il club genovese ha firmato ...Ma il vero dubbio è davanti: punta e rifinitore o due punte o addirittura due punte e un rifinitore? E comunque: chi in campo dal primo minuto tra Quagliarella, Balde, Gabbiadini, Ramirez e Verre? Se ...