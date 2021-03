Roma, Pallotta difende Baldini: «È stato grande» (Di giovedì 11 marzo 2021) James Pallotta ha risposto ad alcune domanda riguardo all’ex consulente della Roma Franco Baldini James Pallotta, ex presidente della Roma, in un domanda e risposta su Twitter ha toccato anche l’argomento Franco Baldini, ex consulente del club giallorosso, elogiandone l’operato. Pallotta ha così risposto alla domanda: «Crede che il suo grande sbaglio sia stata la speranza riposta in Baldini?». «Seriamente? Non avete idea delle buone cose che ha fatto. Baldini è stato grande». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Jamesha risposto ad alcune domanda riguardo all’ex consulente dellaFrancoJames, ex presidente della, in un domanda e risposta su Twitter ha toccato anche l’argomento Franco, ex consulente del club giallorosso, elogiandone l’operato.ha così risposto alla domanda: «Crede che il suosbaglio sia stata la speranza riposta in?». «Seriamente? Non avete idea delle buone cose che ha fatto.». Leggi su Calcionews24.com

