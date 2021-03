Recovery, Cingolani a Kerry: in Piano 80 miliardi per progetti verdi (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Conversazione telefonica ieri pomeriggio tra il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e l’inviato speciale per il Clima del Presidente degli Stati Uniti, John Kerry, attualmente in Europa al termine di un tour che lo ha portato a Londra, Bruxelles e Parigi. Cingolani ha anticipato a Kerry che “il Piano di ripresa italiano allocherà 80 miliardi di euro in 5 anni in progetti verdi che riguardino una accelerazione della decarbonizzazione, con riduzioni che potranno arrivare sicuramente al 55% puntando al 60% delle emissioni al 2030 grazie al Recovery Fund, massicci investimenti in nuove tecnologie, una forte spinta all’idrogeno verde e blu, una trasformazione radicale del settore dell’acciaio in senso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Conversazione telefonica ieri pomeriggio tra il Ministro della Transizione ecologica, Roberto, e l’inviato speciale per il Clima del Presidente degli Stati Uniti, John, attualmente in Europa al termine di un tour che lo ha portato a Londra, Bruxelles e Parigi.ha anticipato ache “ildi ripresa italiano allocherà 80di euro in 5 anni inche riguardino una accelerazione della decarbonizzazione, con riduzioni che potranno arrivare sicuramente al 55% puntando al 60% delle emissioni al 2030 grazie alFund, massicci investimenti in nuove tecnologie, una forte spinta all’idrogeno verde e blu, una trasformazione radicale del settore dell’acciaio in senso ...

Advertising

gcmarchetti : Recovery, prende forma il piano Cingolani: 80 miliardi di euro per la rivoluzione verde - twFlavio51 : RT @LaStampa: Recovery, prende forma il piano Cingolani: 80 miliardi di euro per la rivoluzione verde - serenel14278447 : Recovery, prende forma il piano Cingolani: 80 miliardi di euro per la rivoluzione verde - rosannaclementi : RT @LaStampa: Recovery, prende forma il piano Cingolani: 80 miliardi di euro per la rivoluzione verde - LaStampa : Recovery, prende forma il piano Cingolani: 80 miliardi di euro per la rivoluzione verde -