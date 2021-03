Piloti F1 2021: chi torna, chi debutta e chi cambia (Di giovedì 11 marzo 2021) Mancano ormai poche ore all’inizio ufficiale della stagione 2021 di Formula 1. I motori si accenderanno domani con la tre giorni di test in Bahrein, sede anche del primo GP, il 28 marzo. Quello che sta per iniziare sarà un campionato ricco di suggestioni e di spunti di riflessione, con una line-up Piloti rivoluzionata che vede grandi ritorni, debutti eccellenti e passaggi di scuderia che hanno già fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Quale sarà il tema che terrà maggiormente banco? Il debutto di Mick Schumacher? Oppure il ritorno di Fernando Alonso? O magari l’arrivo di Sebastian Vettel in Aston Martin? Piloti F1 2021: dal debutto di Mick Schumacher al ritorno di Alonso Il mondiale di Formula 1 2021 verrà probabilmente ricordato per il debutto di Mick Schumacher, a distanza di 30 anni da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Mancano ormai poche ore all’inizio ufficiale della stagionedi Formula 1. I motori si accenderanno domani con la tre giorni di test in Bahrein, sede anche del primo GP, il 28 marzo. Quello che sta per iniziare sarà un campionato ricco di suggestioni e di spunti di riflessione, con una line-uprivoluzionata che vede grandi ritorni, debutti eccellenti e passaggi di scuderia che hanno già fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Quale sarà il tema che terrà maggiormente banco? Il debutto di Mick Schumacher? Oppure il ritorno di Fernando Alonso? O magari l’arrivo di Sebastian Vettel in Aston Martin?F1: dal debutto di Mick Schumacher al ritorno di Alonso Il mondiale di Formula 1verrà probabilmente ricordato per il debutto di Mick Schumacher, a distanza di 30 anni da ...

