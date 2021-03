Piccolo incidente per Jasmine Carrisi | i follower preoccupati per lei

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 11 marzo 2021)è una delle giovani più amate e seguite sui social. Di recente ha fatto preoccupare i fan con la pubblicazione di una foto. Avrebbe avuto unche ha voluto condividere con chi la segue. Per fortuna nulla di grave. Ecco i dettagli della vicenda.– Solonotizie24perè la figlia del grande Albano e di Loredana Lecciso. È entrata a far parte del mondo della musica italiana grazie al suo talento canoro ereditato dal padre. Il singolo che le ha garantito il successo è intitolato Ego. Inoltre ha partecipato in qualità di giudice in The voice Senior accanto ad Albano. In questo modo si è fatta conoscere ulteriormente ...