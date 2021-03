Pasqua in zona rossa, nuove chiusure in arrivo. Ma Regioni e Comuni anticipano la stretta (Di giovedì 11 marzo 2021) Si preannuncia “chiusa” come il Natale scorso la Pasqua 2021. Nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 aprile (Pasquetta) non potremo festeggiare come fino a due anni fa. Anche lo scorso anno, il terribile 2020 del lockdown, ci furono forti restrizioni a Pasqua. E adesso nuove misure sono in arrivo dalla prossima settimana. Dal canto loro però gli enti locali avviano un giro di vite immediato: stop ai ricoveri no Covid in Piemonte; lungomare chiusi in Campania; scuole sbarrate in Puglia. Domani il Cdm decisivo Il governo Draghi, il cui progetto sulla nuova stretta era atteso per il 10 marzo, prende tempo. E rinvia a venerdì 12 marzo, con i nuovi dati, la decisione sulle nuove misure anti-Covid. Per oggi sono attesi nuovi dati sulla diffusione del contagio. Poi, domani, sarà presa la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 marzo 2021) Si preannuncia “chiusa” come il Natale scorso la2021. Nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 aprile (Pasquetta) non potremo festeggiare come fino a due anni fa. Anche lo scorso anno, il terribile 2020 del lockdown, ci furono forti restrizioni a. E adessomisure sono indalla prossima settimana. Dal canto loro però gli enti locali avviano un giro di vite immediato: stop ai ricoveri no Covid in Piemonte; lungomare chiusi in Campania; scuole sbarrate in Puglia. Domani il Cdm decisivo Il governo Draghi, il cui progetto sulla nuovaera atteso per il 10 marzo, prende tempo. E rinvia a venerdì 12 marzo, con i nuovi dati, la decisione sullemisure anti-Covid. Per oggi sono attesi nuovi dati sulla diffusione del contagio. Poi, domani, sarà presa la ...

Advertising

repubblica : Covid, verso la zona rossa per 30 milioni di italiani. Tutto chiuso a Pasqua: Domani le misure al Cdm. Lockdown aut… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, verso la zona rossa per 30 milioni di italiani. Tutto chiuso a Pasqua [di Alessanda Ziniti] - Adnkronos : #Zonarossa e nuova stretta #Dpcm, #Patuanelli: 'Regole Pasqua come Natale' - Ulisseonline : Coronavirus, ci aspetta un'altra Pasqua in zona rossa - - cronachedigusto : Quanto costerà il #lockdown di #Pasqua al settore della #ristorazione? ?? Che ne pensate voi? Diteci la vostra! ??… -