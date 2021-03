Advertising

TV7Benevento : Onu: Guterres, 'milioni rischiano morire di fame, minaccia aumenta per Covid e clima'... - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il Segretario generale dell'#ONU, #AntonioGuterres: 'i movimenti #suprematisti bianch… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il segretario generale del'#ONU, #Guterres, ha espresso le proprie congratula… - EnricoGallicani : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il Segretario generale dell'#ONU, #AntonioGuterres: 'i movimenti #suprematisti bianch… - GiuliaAngelax : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il Segretario generale dell'#ONU, #AntonioGuterres: 'i movimenti #suprematisti bianch… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu Guterres

Il Tempo

'E' assolutamente essenziale rispettare i risultati delle elezioni' e consentire una 'transizione democratica', ha affermato il segretario generale dell', Antonio, augurandosi che i ...Realtà - Zac Deloupy (Francia) - Courtesy Una "chiamata all'azione", l'ha definita, allora, il Segretario generale, Antonio. Per tutti. Perch, ha detto due settimane dopo, il 27 marzo ...New York, 11 mar. (Adnkronos) - Milioni di persone in tutto il mondo rischiano di morire di fame e la pandemia di Covid-19 ed il cambiamento ...Oltre 34 milioni di persone nel mondo si trovano in situazione di grave insicurezza alimentare, soprattutto in Yemen, Sud Sudan, Repubblica democratica del Congo, Burkina Faso, nelle regioni del Sahel ...