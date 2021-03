Mancini: “Ho sentito dolore, per fortuna non così tanto da uscire. Devo migliorare ancora in tante cose” (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha commentato così a Sky Sport il successo dei suoi sullo Shakhtar e la sua partita giocata con qualche problema fisico: “Più che senso di appartenenza, è la voglia di giocare queste partite. Il dolore l’ho sentito, però non è aumentato e non c’era motivo di uscire. Per fortuna, così ho segnato il terzo gol”. Quale difetto ti toglieresti? Forse i troppi cartellini gialli?“Non solo. Devo migliorare in tante cose, magari in qualche lettura in più. Però mi sento migliorato rispetto all’anno scorso: sto acquisendo partite e anni. I cartellini per un difensore pesano: è anche il gioco che mi porta a prenderne. Ho cercato di limitare Taison, un giocatore più piccolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianluca, difensore della Roma, ha commentatoa Sky Sport il successo dei suoi sullo Shakhtar e la sua partita giocata con qualche problema fisico: “Più che senso di appartenenza, è la voglia di giocare queste partite. Ill’ho, però non è aumentato e non c’era motivo di. Perho segnato il terzo gol”. Quale difetto ti toglieresti? Forse i troppi cartellini gialli?“Non solo.in, magari in qualche lettura in più. Però mi sento migliorato rispetto all’anno scorso: sto acquisendo partite e anni. I cartellini per un difensore pesano: è anche il gioco che mi porta a prenderne. Ho cercato di limitare Taison, un giocatore più piccolo ...

Advertising

PagineRomaniste : #Mancini: 'Il dolore l'ho sentito ma per fortuna non c'era motivo di uscire. I cartellini? Devo migliorare'… - ASRomaPartite : ?? Mancini: “Ho sentito dolore ma non è aumentato e non c’era motivo di uscire. C’era voglia di giocare partite come questa” #RomaShakhtar - empedoclino : Sentito poco fa al #tg2 servizio sulla misera fine dei famigerati #banchiarotelle , inutili, fragili, inservibili p… - gciprotti : @orfini Ho sentito che questa sera si riuniranno i #zombie dei giovani turchi. Giovani che???? Tu sei vecchio e tri… -