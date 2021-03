Lotteria degli scontrini, estratti i primi 10 vincitori. I codici vincenti (Di giovedì 11 marzo 2021) Lotteria degli scontrini, il calendario delle estrazioni: si parte l’11 marzo. Ma le possibilità di vincere sono decisamente ridotte. L’11 marzo si procede con la prima estrazione della Lotteria degli scontrini, una delle scommesse del governo Conte per rilanciare la spesa e soprattutto per limitare l’uso del contante, andando così a contrastare l’evasione fiscale. Andiamo a ripassare il calendario delle estrazioni per quanto riguarda la Lotteria degli scontrini, così da non farci trovare impreparati. Lotteria degli scontrini, il calendario delle estrazioni Di seguito il calendario delle estrazioni mensili per quanto riguarda la Lotteria degli ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021), il calendario delle estrazioni: si parte l’11 marzo. Ma le possibilità di vincere sono decisamente ridotte. L’11 marzo si procede con la prima estrazione della, una delle scommesse del governo Conte per rilanciare la spesa e soprattutto per limitare l’uso del contante, andando così a contrastare l’evasione fiscale. Andiamo a ripassare il calendario delle estrazioni per quanto riguarda la, così da non farci trovare impreparati., il calendario delle estrazioni Di seguito il calendario delle estrazioni mensili per quanto riguarda la...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dieci premi per gli acquirenti, altrettanti per gli esercenti. Un montepremi di 1,2 milioni di euro. Parte la Lotte… - LaStampa : Il flop della lotteria degli scontrini, snobbata da commercianti e clienti - MediasetTgcom24 : Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione con 20 premi in palio #lotteriadegliscontrini… - MattiaGallo17 : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 10 codici vincenti del #concorso mensile N°1 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteriadegliscontrini… - MARIOLUIGIPANE1 : Dove si vedono i codici vincenti della lotteria degli scontrini? -