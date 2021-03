LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Aleix Espargarò guida la classifica. Poca azione per ora a Losail (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:56.279 2 51 M. PIRRO +0.453 3 26 D. PEDROSA +1.706 4 85 T. TSUDA +2.658 5 82 Y. Test2 +3.547 13.19 Rientra in pit lane la Yamaha di Vinales. Terzo tempo per Pedrosa alle spalle di Pirro ed A. Espargarò. 13.16 Lavoro differente per Vinales che sembra non cercare il giro secco. Pirro si migliora nei primi due intertempi della pista, Aleix Espargarò mantiente la leader della classifica. 13.14 Lo spagnolo Maverick Vinales torna in pista. Il pilota Yamaha inizia il primo giro cronometrato. 13.11 Aleix Espargarò è il nuovo leader della classifica. 1.56.279 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Laaggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:56.279 2 51 M. PIRRO +0.453 3 26 D. PEDROSA +1.706 4 85 T. TSUDA +2.658 5 82 Y.2 +3.547 13.19 Rientra in pit lane la Yamaha di Vinales. Terzo tempo per Pedrosa alle spalle di Pirro ed A.. 13.16 Lavoro differente per Vinales che sembra non cercare il giro secco. Pirro si migliora nei primi due intertempi della pista,mantiente la leader della. 13.14 Lo spagnolo Maverick Vinales torna in pista. Il pilota Yamaha inizia il primo giro cronometrato. 13.11è il nuovo leader della. 1.56.279 ...

