Leadership femminile | lezioni dalla pandemia per l’equità di genere

(di Anna Longo, laureanda del corso magistrale in Politiche Pubbliche presso l'Università Cattolica di Milano) Il 99° anniversario dell'introduzione della giornata internazionale della donna in Italia è ricorso in un periodo storico in cui è più che mai necessario concentrarsi tanto sulle conquiste sociali, economiche e politiche, quanto sulle discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora vittime. Specialmente nell'ultimo anno, abbiamo assistito a una stagnazione – o, in alcuni casi, addirittura un'involuzione – nel campo dei progressi fatti verso la piena parità di genere. A destare preoccupazione, sono innanzitutto i dati sulla partecipazione al mercato del lavoro: nel terzo trimestre del 2020, il tasso di occupazione femminile medio tra i Paesi OCSE si attestava attorno al 60%. Tre membri dell'Eurozona si collocavano al di ...

