Juventus, Sacchi ‘esonera’ Pirlo: “Non ha dato ancora idea di gioco e non propone calcio di squadra” (Di giovedì 11 marzo 2021) La clamorosa eliminazione dalla Champions League impone un cambio di rotta in casa Juventus visto che la stagione potrebbe chiudersi con un titolo: la Supercoppa nazionale. Sfumata la pista europea e probabilmente anche il campionato, alla Juve resta la finale di Coppa Italia ma contro l'Atalanta servirà una grande prova per alzare il trofeo. Il club bianconero riflette anche sul futuro di Cristiano Ronaldo che non è riuscito a portare in finale di Champions League la squadra piemontese che si è arenata prima delle semifinali perdendo il confronto contro compagini alla portata come Ajax, Lione e Porto. Su questa debacle contro i lusitani molti sono stati i critici nei confronti del numero 7 bianconero ma anche del tecnico Andrea Pirlo.caption id="attachment 1105053" align="alignnone" width="1024" Pirlo, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) La clamorosa eliminazione dalla Champions League impone un cambio di rotta in casavisto che la stagione potrebbe chiudersi con un titolo: la Supercoppa nazionale. Sfumata la pista europea e probabilmente anche il campionato, alla Juve resta la finale di Coppa Italia ma contro l'Atalanta servirà una grande prova per alzare il trofeo. Il club bianconero riflette anche sul futuro di Cristiano Ronaldo che non è riuscito a portare in finale di Champions League lapiemontese che si è arenata prima delle semifinali perdendo il confronto contro compagini alla portata come Ajax, Lione e Porto. Su questa debacle contro i lusitani molti sono stati i critici nei confronti del numero 7 bianconero ma anche del tecnico Andrea.caption id="attachment 1105053" align="alignnone" width="1024", ...

Advertising

capuanogio : #Sacchi/1 (lunedì 8 marzo) vs #Sacchi/2 (oggi)... ?? #Pirlo #Juventus - juve_grecchi : RT @capuanogio: #Sacchi/1 (lunedì 8 marzo) vs #Sacchi/2 (oggi)... ?? #Pirlo #Juventus - ItaSportPress : Juventus, Sacchi 'esonera' Pirlo: 'Non ha dato ancora idea di gioco e non propone calcio di squadra' -… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: #Sacchi: 'Alla nuova Juve serve un allenatore con un'idea chiara' - specialgizhe : RT @capuanogio: #Sacchi/1 (lunedì 8 marzo) vs #Sacchi/2 (oggi)... ?? #Pirlo #Juventus -