Juve | una squadra non all' altezza CR7 tace | ma dal suo entourage piovono indiscrezioni esplosive | è rottura?

Il futuro di Cristiano Ronaldo pare essere lontano, lontanissimo dalla Juventus. Pesa come un macigno l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto, un ko clamoroso. Seconda eliminazione consecutiva agli ottavi e terza in tre anni senza avvicinarsi all'obiettivo finale: alla stagione d'esordio in bianconero, CR7 fu eliminato ai quarti. Insomma, un costosissimo matrimonio che non sembra aver funzionato. E il fatto che il portoghese possa lasciare la Juventus sarebbe (anche) una volontà dei bianconeri, che dopo l'eliminazione hanno grossi problemi di bilancio e non possono più permettersi l'ingaggio-monstre del fenomeno. Ma anche il diretto interessato ne avrebbe le tasche piene: il piano e il progetto sono falliti. Emblematici, a tal proposito, i suoi silenzi: non una parola in tv e soprattutto silenzio assoluto anche sui social, ...

ClaMarchisio8 : Complimenti al @FCPorto per la sua determinazione e 'resistenza' a reggere una partita in 10 per tanti minuti.… - GoalItalia : Cinque finali perse ? Ma anche tante eliminazioni clamorose ?? Juve, cronologia di una maledizione ?? - forumJuventus : The Indipendent durissimo contro Agnelli: 'Pensi a costruire una squadra, non a cambiare le regole' ??… - bobbygol84 : @massimozampini @StefaniaStefyss @il_Malpensante @MaxNerozzi Se non fosse arrivato Cr7con quei soldi non avrebbero… - FDV86010963 : @MaxNerozzi Per me prima di tutto si dovrà capire cosa si sente di fare CR7. Se ci tiene a provare a vincere ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve una Messi e Ronaldo fuori dai quarti: è la fine di un'era ... CR7 non ha impedito che la sua Juve venisse eliminata dal Porto , la Pulce con il Barcellona ha ceduto il passo alla stella francese del Psg . Non era mai accaduta una situazione del genere negli ...

Leo Messi incanta, Capello ancora più aspro con Cristiano Ronaldo ... Capello, nuovo attacco a Cristiano Ronaldo Un genio assoluto che Capello non esita a contrapporre a Cristiano Ronaldo , protagonista di una prestazione in Juve - Porto tra le più opache dell'avvio ...

Cristiano Ronaldo, flop clamoroso: la Juve ha speso una cifra folle Corriere dello Sport.it L'ex juventino Benatia: "La Vecchia Signora si rialzerà" Ex difensore della Juventus, attualmente in forza all'Al Duhail, Medhi Benatia risponde ad una menzione del club bianconero su "Twitter", cercando di infondere coraggio ...

CdS sul flop Pirlo: "Mazzarri col Napoli andò agli ottavi con Grava e Aronica" Editoriale polemico di Alberto Polverosi, firma de Il Corriere dello Sport, dopo l'eliminazione della Juventus di Andrea Pirlo dalla Champions ... “Finora è stata una delle peggiori campagne europee ...

