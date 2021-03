Italia tutta in zona rossa per Pasqua. Scontro sui lockdown del fine settimana (Di giovedì 11 marzo 2021) Domani la decisione finale dopo il monitoraggio settimanale dei contagi. Lega, FI e M5s contrari a chiusure indiscriminate Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Domani la decisione finale dopo il monitoraggiole dei contagi. Lega, FI e M5s contrari a chiusure indiscriminate

Advertising

matteosalvinimi : Come ormai sostengono molti medici, il CTS ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che… - marcodimaio : Voglio esprimere tutta la mia solidarietà all’amica @meb, nuovamente tormentata da uno stalker. So che non si lasci… - riotta : Un anno dopo la pandemia #COVID19 crollo delle nascite in tutta Europa, Francia, Spagna, Italia - anna30048679 : Ogni volta che si avvicina una festività, un'ondata! Menomale che con la #Pasqua, le feste finiscono. Ah c'è il… - etiamomnes : RT @flavagno: Raccontatemi pure che il COVID colpisce tutta l’Europa ed è vero, ma in Italia ci accaniamo sulla scuola senza vantaggi sanit… -