(Di giovedì 11 marzo 2021)(ITALPRESS) – E’ stata, con un evento digitale su CDP Live, laterritoriale didi. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l’impegno del Gruppo in Puglia e nelle regioni limitrofe.Ladi, in Largo Nitti Valentini 4, diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella regione e consentirà di supportare oltre 300 enti pubblici e circa 7.600imprese, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali.Nei nuovi uffici lavoreranno a regime 10 professionisti del Gruppo, provenienti da CDP Infrastrutture e PA, CDP Imprese, CDP Equity, SACE e SIMEST. L’offerta comprende l’intera ...

Advertising

CorriereCitta : Inaugurata a Bari la nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti - Tele_Nicosia : Inaugurata a Bari la nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti - Affaritaliani : Gorno Tempini (CDP): “Rafforzato il rapporto con la Puglia e con tutto il Mezzogiorno. Essere presenti per comprend… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurata Bari

Tra i progetti di infrastrutture viarie si segnala il completamento della Camionale di; tra gli interventi di edilizia scolastica, invece, è prevista la realizzazione delle nuove sedi IISS di ...- È stataoggi ala panchina rossa dedicata alla piccola Noemi Durini: ragazza uccisa a soli 16 anni, nel Leccese, dall'allora fidanzato. L'iniziativa è stata promossa dall'...Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato oggi – con un evento in digitale in diretta streaming su CDP Live – la nuova sede territoriale di ...Gorno Tempini (CDP): “Rafforzato il rapporto con la Puglia e con tutto il Mezzogiorno. Essere presenti per comprendere e intercettare i bisogni del territorio” ...