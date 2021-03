I Segreti delle Balene – Serie Originale in Streaming dal 22 Aprile (Di giovedì 11 marzo 2021) Disney+ ha diffuso il trailer della sua prossima Serie Originale, I Segreti delle Balene, che farà immergere gli spettatori nell’affascinante vita di questi mammiferi per rivelare il misterioso e bellissimo mondo di cinque diverse specie: orche, megattere, beluga, narvali e capodogli. Executive producer della Serie National Geographic, suddivisa in quattro parti, è il regista premio Oscar® e ambientalista James Cameron (Avatar), mentre la voce narrante nella versione Originale è della pluripremiata attrice e ambientalista Sigourney Weaver (Alien, Avatar, Gorilla nella nebbia). Tutti i quattro episodi saranno disponibili in Streaming in esclusiva su Disney+ in occasione della Giornata della Terra, giovedì 22 Aprile 2021. Con ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Disney+ ha diffuso il trailer della sua prossima, I, che farà immergere gli spettatori nell’affascinante vita di questi mammiferi per rivelare il misterioso e bellissimo mondo di cinque diverse specie: orche, megattere, beluga, narvali e capodogli. Executive producer dellaNational Geographic, suddivisa in quattro parti, è il regista premio Oscar® e ambientalista James Cameron (Avatar), mentre la voce narrante nella versioneè della pluripremiata attrice e ambientalista Sigourney Weaver (Alien, Avatar, Gorilla nella nebbia). Tutti i quattro episodi saranno disponibili inin esclusiva su Disney+ in occasione della Giornata della Terra, giovedì 222021. Con ...

