I commenti delle star nel post intervista a Harry e Meghan Markle

(Di giovedì 11 marzo 2021) In molti si domandando come stiano vivendo queste ore i quasi genitori (bis) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Dopo che la scorsa domenica è andata in onda sul canale americano CBS, rigorosamente in prima prima visione, l‘attesa intervista rilasciata a Oprah Winfrey, la coppia sarà sicuramente bersagliata da telefonate, messaggi e richieste di ogni genere. Nel frattempo, mentre loro sposano la strategia del silenzio, il mondo dello showbiz e della politica non è rimasto fermo, né tantomeno indifferente. Vediamo quali sono alcuni dei nomi celebri che hanno deciso di dare la propria opinione sul discusso caso Meghan & Harry.