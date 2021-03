Federica Panicucci furiosa sui social: «Vogliamo essere libere di vestirci come ci piace» (Di giovedì 11 marzo 2021) Non è certo una che le manda a dire, Federica Panicucci, neanche sui social: la conduttrice di Mattino5 ha risposto duramente a un tweet in cui veniva preso di mira il suo look. Estendendo il discorso sull’inopportunità di giudicare una persona solo in base al suo guardaroba. Federica Panicucci, gli amori e la carriera guarda le foto Leggi anche › Incidente domestico per Federica Panicucci, in onda con le dita ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Non è certo una che le manda a dire,, neanche sui: la conduttrice di Mattino5 ha risposto duramente a un tweet in cui veniva preso di mira il suo look. Estendendo il discorso sull’inopportunità di giudicare una persona solo in base al suo guardaroba., gli amori e la carriera guarda le foto Leggi anche › Incidente domestico per, in onda con le dita ...

carpi_ale : RT @_DAGOSPIA_: IL NOSTRO GIUSEPPE CANDELA TWITTA UN COMMENTO SUL LOOK DI FEDERICA PANICUCCI E LEI SCAPOCCIA - pierluigicioli : @MauryKostanzo ed è @eleonoradaniele visto che nella sovrapposizione con Federica Panicucci vince lei con 18% contro il 17% - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: IL NOSTRO GIUSEPPE CANDELA TWITTA UN COMMENTO SUL LOOK DI FEDERICA PANICUCCI E LEI SCAPOCCIA - _DAGOSPIA_ : IL NOSTRO GIUSEPPE CANDELA TWITTA UN COMMENTO SUL LOOK DI FEDERICA PANICUCCI E LEI SCAPOCCIA - regole_senza : @fede_panicucci Cara Federica dacci una gioia... Querelalo!!! Troppe volte ti ha attaccato senza alcun motivo... Ch… -