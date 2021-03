Facebook testa un modo per guadagnare attraverso le stories (Di giovedì 11 marzo 2021) Adesivi nelle stories per far guadagnare i creator. Questo l’annuncio dato oggi da Facebook e, per ora, si tratta di un test accessibile ancora a poche persone. Si tratterebbe di veri e propri annunci integrati nei contenuti a quattro anni dall’esordio delle storie sul social di Zuckerberg. Alcuni utenti hanno quindi, attualmente, la possibilità di guadagnare attraverso annunci che, nelle storie, sembreranno degli adesivi. Si parla di un test inziale «molto piccolo» che si spera possa presto essere applicato alle Facebook stories. LEGGI ANCHE >>> Facebook News arriva anche in Germania Come funzionano le Facebook stories per guadagnare Alcuni utenti stanno testando una nuova ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 marzo 2021) Adesivi nelleper fari creator. Questo l’annuncio dato oggi dae, per ora, si tratta di un test accessibile ancora a poche persone. Si tratterebbe di veri e propri annunci integrati nei contenuti a quattro anni dall’esordio delle storie sul social di Zuckerberg. Alcuni utenti hanno quindi, attualmente, la possibilità diannunci che, nelle storie, sembreranno degli adesivi. Si parla di un test inziale «molto piccolo» che si spera possa presto essere applicato alle. LEGGI ANCHE >>>News arriva anche in Germania Come funzionano leperAlcuni utenti stannondo una nuova ...

