Fabrizio Corona deve tornare in carcere: si ferisce il volto in diretta (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona mostra il volto insanguinato per protesta dopo la decisione dei giudici: caos all’arrivo della polizia Getty ImagesIl Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stabilito che Fabrizio Corona deve scontare il resto della pena in carcere e non agli arresti domiciliari. La notizia non viene presa bene dall’ex re dei paparazzi che protesta in un modo singolare postando tutto online. “Avete creato un mostro e questo è solo l’inizio”, ha detto mostrando il suo volto insanguinato. Ha praticato gesti di autolesionismo, ferendosi anche le braccia. Ha attaccato anche i giudici: “Dottoressa Corti e signor Lamanna, quanto è vero Dio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie“, ha detto mentre mostrava anche le altre stanze ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021)mostra ilinsanguinato per protesta dopo la decisione dei giudici: caos all’arrivo della polizia Getty ImagesIl Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stabilito chescontare il resto della pena ine non agli arresti domiciliari. La notizia non viene presa bene dall’ex re dei paparazzi che protesta in un modo singolare postando tutto online. “Avete creato un mostro e questo è solo l’inizio”, ha detto mostrando il suoinsanguinato. Ha praticato gesti di autolesionismo, ferendosi anche le braccia. Ha attaccato anche i giudici: “Dottoressa Corti e signor Lamanna, quanto è vero Dio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie“, ha detto mentre mostrava anche le altre stanze ...

Advertising

MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - fanpage : Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - fanpage : ?? Ultim'ora Fabrizio Corona contro la polizia prima di salire sull'ambulanza. Sono immagini fortissime. - ohwlarry : RT @mrsincoerenza: Fabrizio Corona fa cose moralmente condannabili, probabilmente indotte da problematiche psichiatriche, ma bisogna ricono… - ohwlarry : RT @hotroppiaccount: le storie di fabrizio corona più che ridere mi han fatto pena,in primis per la madre perché un figlio è sempre un figl… -