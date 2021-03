Fabrizio Corona deve tornare in carcere Alla notizia si ferisce

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la detenzione domiciliare ache quindi dovràin. Quando questa mattina il l'avvocato Ivano Chiesa si è recato nella sua abitazione per comunicarglielo, l'ex agente fotografico si è ferito e lo stesso Chiesa ha chiesto l'intervento del 118. Sul posto, intorno alle 11.30, oltre ai sanitari è intervenuta "in ausilio" anche la polizia, e il 46enne imprenditore è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto è possibile apprendere si tratterebbe di alcuni tagli superficiali.ha anche pubblicato una serie di foto e video sul suo profilo Instagram dove appare con il volto insanguinato e in stato di forte agitazione mentre viene contenuto a fatica dai poliziotti sotto casa prima di essere ...

Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando il differime… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - sharondeluca5 : RT @endlesslyfeds: Fabrizio Corona ha decisamente sbagliato tanto nella sua vita e sono convinta che le scorse condanne fossero anche corre… - luigi69_1libero : RT @musagete10: Fabrizio Corona su IG (profilo PUBBLICO) Delirio. - Idols94 : RT @namelessniic: ho visto le storie di Fabrizio Corona e aldilà di ogni possibile crimine da lui commesso quella è una persona che ha biso… -

Il differimento pena in detenzione domiciliare stato revocato dal tribunale di Sorveglianza di Milano. Reazione shock dell'ex agente dei fotografi.deve tornare dietro le sbarre: questa la decisone presa dal tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha revocato il differimento pena in detenzione domiciliare per l ex agente dei ...di nuovo al centro delle cronache. Al noto ex re dei paparazzi sono stati revocati i domiciliari e per non rientrare in carcere si è fatto un profondo taglio su un braccio, per poi ...L’ex agente fotografico deve tornare in carcere, lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano che ha revocato per Fabrizio Corona i domiciliari ...Avete creato un mostro'. All'arrivo della Polizia di Stato, che doveva condurlo in carcere, Corona ha poi dato in escandescenze, buttandosi a terra e gridando all'indirizzo degli agenti e dei magistra ...