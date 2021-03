Draghi, l’annuncio agli italiani: “L’ultimo sforzo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel corso della cabina di regia di governo che ha discusso sulle norme da inserire nel decreto che andrà a sostituire l’attuale dpcm, il Premier Draghi avrebbe manifestato l’esigenza di “compiere questo ultimo sforzo” per “mettere in sicurezza il paese“. Si tratta dell’unica strada per sconfiggere la pandemia unita ai tre pilastri della sua agenda: sicurezza sanitaria, ristori per la ripartenza e vaccini per tornare a correre. Secondo quanto appreso l’ex governatore della BCE preferirebbe evitare un lockdown nazionale scongiurando quindi l’istituzione di quella super zona rossa che inizialmente era apparsa tra le ipotesi. L’approccio alle restrizioni dovrebbe infatti rimanere quello regionale con un inasprimento dei parametri che fanno scattare la zona rossa. Sembrerebbe infatti ormai certa l’entrata nella fascia più restrittiva dei territori ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel corso della cabina di regia di governo che ha discusso sulle norme da inserire nel decreto che andrà a sostituire l’attuale dpcm, il Premieravrebbe manifestato l’esigenza di “compiere questo ultimo” per “mettere in sicurezza il paese“. Si tratta dell’unica strada per sconfiggere la pandemia unita ai tre pilastri della sua agenda: sicurezza sanitaria, ristori per la ripartenza e vaccini per tornare a correre. Secondo quanto appreso l’ex governatore della BCE preferirebbe evitare un lockdown nazionale scongiurando quindi l’istituzione di quella super zona rossa che inizialmente era apparsa tra le ipotesi. L’approccio alle restrizioni dovrebbe infatti rimanere quello regionale con un inasprimento dei parametri che fanno scattare la zona rossa. Sembrerebbe infatti ormai certa l’entrata nella fascia più restrittiva dei territori ...

