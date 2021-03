Dida torna all’Old Trafford | “Non ce la faccio | troppi ricordi”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nelson, preparatore dei portieri del Milan, ètoe nel riscaldamento dei rossoneri si è fermato davanti a quella porta che nel 2003, 18 anni fa, lo vide protagonista nella finale di Champions League contro la Juventus. Il portiere brasiliano parò 3 rigori (a Trezeguet, Zalayeta e Montero) che permisero al Milan di superare la Juve, dopo che la gara era finita 0-0. “Non ce la”, il commento del brasiliano su twitter. When memories come flooding back Non ce la#MUFCACM #UEL #ClashOfDevils#SempreMilan pic.twitter.com/mx4oPuJy2w — AC Milan (@acmilan) March 11, 2021 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MilanLiveIT : #Dida torna nello stadio che lo vide protagonista il 28 maggio 2003 ?? - uc2c7cdc : Dida che torna in quella porta ?? - Dida_ti : RT @a_saba78: #10marzo Sulla soglia dell’ora che non torna e trasparente mi vive intera nel forse di ogni passo a ridosso del silenzio tu… - LukeRedblack : Stiamo sottovalutando un fatto storico. Domani Nelson Dida torna a Manchester. - Dida_ti : RT @Carmen24583545: Il colore di un sorriso di chi torna a camminare .... Aleppo è una realtà! #ConIcolori #SalaLettura -

Ultime Notizie dalla rete : Dida torna

alfredopedulla.com

Nelsonnello stadio che gli diede la Champions League quando giocava con la maglia del Milan tra i pali. Il ritorno del Milan ad Old Trafford riporta alla memoria tanti ricordi, ma in particolare ...Il Milan ha postato sui propri canali social un'immagine di Nelsontra i pali dell'Old Trafford: nostalgia per i tifosi ...Nelson Dida torna nello stadio che gli diede la Champions League quando giocava con la maglia del Milan tra i pali.Il Milan ha postato sui propri canali social un’immagine di Nelson Dida tra i pali dell’Old Trafford: nostalgia per i tifosi rossoneri ...