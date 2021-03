Dayane Mello tronista a Uomini e Donne? Maurizio Costanzo dice sì

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 marzo 2021)potrebbe ben presto tornare in tv per sedersi sul trono di. Questo è un rumor e da tale va preso, anche se di mezzo ci sarebbe però lo zampino diche, fra le pagine del settimanale Nuovo, ha commentato così l’indiscrezione: “? Saprebbe sicuramente mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale“. Una provocazione lanciata nientemeno che da, da decenni fedele compagno di Maria De Filippi che mai come in questa occasione potrebbe dargli ascolto e fare una proposta alla brasiliana. Consul trono, infine, sarebbero aperte le porte anche ad eventuali corteggiatrici dato che ...