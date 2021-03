Covid: Costa (Auser), ‘con circoli chiusi anziani più soli, 300mila cercano ‘compagnia telefonica” (2) (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) – Nel frattempo, chi non ha competenze digitali, prova a sfuggire alla solitudine in pandemia ricorrendo al servizio di ‘compagnia telefonica’, gestito da volontari Auser di varie fasce d’età: “Riceviamo richieste da individui o assessorati attraverso il numero verde o uno dei nostri centri Auser (1.546 in tutto il territorio nazionale, ndr). Una volta stabilito il contatto, noi programmiamo appuntamenti telefonici settimanali; e nasce un dialogo, una relazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) – Nel frattempo, chi non ha competenze digitali, prova a sfuggire allatudine in pandemia ricorrendo al servizio di’, gestito da volontaridi varie fasce d’età: “Riceviamo richieste da individui o assessorati attraverso il numero verde o uno dei nostri centri(1.546 in tutto il territorio nazionale, ndr). Una volta stabilito il contatto, noi programmiamo appuntamenti telefonici settimanali; e nasce un dialogo, una relazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

