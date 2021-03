Così offende tutte le donne: dice Federica Panicucci infuriata su IG (Di giovedì 11 marzo 2021) La conduttrice Federica Panicucci ha voluto rispondere al commento che un giornalista ha fatto sul suo abbigliamento. Federica Panicucci ha risposto ad un messaggio mandato da un giornalista La conduttrice di “Mattino Cinque”, Federica Panicucci ha voluto rispondere al giornalista Giuseppe Candela, che ha lasciato un commento sull’abbigliamento proprio della presentatrice. “Da qualche tempo la Panicucci si veste come una persona normale”, un commento che ha scatenato tutto il web e non solo. La presentatrice di “Mattino Cinque”, dopo aver letto il messaggio, è andata su tutte le furie ed gli ha voluto mandare un messaggio. LEGGI ANCHE—>L’ISOLA DEI FAMOSI, E’ GIA’ POLEMICA, CHIESTA LA SQUALIFICA DI DANIELA MARTANI Ma la risposta ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 marzo 2021) La conduttriceha voluto rispondere al commento che un giornalista ha fatto sul suo abbigliamento.ha risposto ad un messaggio mandato da un giornalista La conduttrice di “Mattino Cinque”,ha voluto rispondere al giornalista Giuseppe Candela, che ha lasciato un commento sull’abbigliamento proprio della presentatrice. “Da qualche tempo lasi veste come una persona normale”, un commento che ha scatenato tutto il web e non solo. La presentatrice di “Mattino Cinque”, dopo aver letto il messaggio, è andata sule furie ed gli ha voluto mandare un messaggio. LEGGI ANCHE—>L’ISOLA DEI FAMOSI, E’ GIA’ POLEMICA, CHIESTA LA SQUALIFICA DI DANIELA MARTANI Ma la risposta ...

Advertising

untitled_ems : @MetaErmal Stasera diretta dopo il cd, 00.45 e anche domani così nessuno si offende AHAHAHAHAHAHAH - ddjangofett : @smilingbag ma perché ti offende così tanto la mia amica? - PiccoloPesceNer : @Anna586230 @mostro15119736 Ma perchè si altera cosi tanto invece di farsi un pò di autocritica? Ma perché offende? È proprio necessario? - RossanaZonno : @AmiciUfficiale Adoro Leo, ma stavolta sta esagerando. Ci sta che con il serale in gioco ci si innervosisca, ma cal… - Angiole03842000 : @Giulia2323 Beh se ci si offende per così poco si può non leggere Buona serata Giulia -

Ultime Notizie dalla rete : Così offende Cisl, "Presidio VVF Tendopoli immigrati San Ferdinando: situazione insostenibile. Le istituzioni sorde alle nostre denunce" ... che cicatrizza un'emergenza che offende il Corpo dei Vigili del Fuoco e il lavoro di sicurezza e ... avrebbe scongiurato nuovi pericoli per l'incolumità dei Vigili del Fuoco, così come è successe ...

Omogenitorialità sì, ma no a utero in affitto. L'acrobazia della Consulta 12 che vieta la maternità surrogata perché 'la pratica della maternità surrogata offende in modo ... così esplicitano i giudici, è invitato a provvedere celermente in tal senso. Ma la Consulta fa un ...

Meloni, Gozzini: "Non volevo offendere così, rettore ha la mia testa a disposizione" Affaritaliani.it ... che cicatrizza un'emergenza cheil Corpo dei Vigili del Fuoco e il lavoro di sicurezza e ... avrebbe scongiurato nuovi pericoli per l'incolumità dei Vigili del Fuoco,come è successe ...12 che vieta la maternità surrogata perché 'la pratica della maternità surrogatain modo ...esplicitano i giudici, è invitato a provvedere celermente in tal senso. Ma la Consulta fa un ...