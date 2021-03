CEO Formula 1, Stefano Domenicali: decisione categorica sul destino dell’Arabia Saudita (Di giovedì 11 marzo 2021) Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali, ha recentemente rilasciato alcune informazioni importanti sul Daily Mail riguardo i piani che coinvolgono il rapporto tra la Formula 1 e l’Arabia Saudita. L’ex TP Ferrari ha dichiarato di non provare alcuna vergogna nel far approdare la massima categoria automobilistica in questo Paese, nonostante l’attacco missilistico sventato durante l’ePrix di Formula E. In Arabia Saudita senza vergogna secondo il CEO della Formula 1 L’Arabia Saudita è una terra ricca e ormai prospera che però non vanta assolutamente alcuna conoscenza e cultura automobilistica. Eppure, da alcuni anni, il campionato di Formula E è diventato una presenza fissa in questa terra tanto esotica quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Il CEO della, ha recentemente rilasciato alcune informazioni importanti sul Daily Mail riguardo i piani che coinvolgono il rapporto tra la1 e l’Arabia. L’ex TP Ferrari ha dichiarato di non provare alcuna vergogna nel far approdare la massima categoria automobilistica in questo Paese, nonostante l’attacco missilistico sventato durante l’ePrix diE. In Arabiasenza vergogna secondo il CEO della1 L’Arabiaè una terra ricca e ormai prospera che però non vanta assolutamente alcuna conoscenza e cultura automobilistica. Eppure, da alcuni anni, il campionato diE è diventato una presenza fissa in questa terra tanto esotica quanto ...

