Bianca Guaccero riduzione drastica del programma Detto Fatto | ecco il motivo

Leggi su formatonews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Vediamo cosa sta succedendo, nuovamente, alcondotto da, ovvero, con il nuovo cambio d’orario. Ennesimo cambio di messa in onda perLei è una bravissima attrice e presentatrice italiana, stiamo parlando di, che possiamo vedere giornalmente sul piccolo schermo al timone del suo. Ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo, e per quale, hanno deciso di ridurre l’orario della messa in onda.: nuovo cambio dizione Come sappiamo perfettamente il, quest’anno ha ...