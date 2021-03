Belen Rodriguez sorprende i fan su Instagram con alcune storie sulla sua gravidanza

Leggi su trendit

(Di giovedì 11 marzo 2021), da sempre molto riservatasua vita privata, avrebbe sorpreso i fan con uno scatto inedito postato fra les del suo profilo. La showgirl argentina, infatti, ha pubblicato la foto dell’ecografia di sua figlia Luna Marie. Non solo.avrebbe condiviso anche dei dolcissimi momenti passati insieme a Santiago durante il momento dell’ecografia. Insieme, madre e fratellino, hanno potuto vedere la testa, le manine e sentire il battito del cuore della piccola Luna Marie. Per la prima volta, dunque,mostra la sua secondogenita ai suoi fan. La showgirl, al momento, è al settimo mese die in una recente intervista per Verissimo avrebbe dichiarato che lei e il suo compagno, ...