Bari Omicidio nel quartiere Libertà | la vittima non era nota in ambienti criminali

(Di giovedì 11 marzo 2021) Agguato mortale in pieno giorno a. Un albanese è stato ucciso nel corso di una sparatoria, avvenuta in un’abitazione di via Petrelli, nel. L’albanese è stato ferito da tre colpi di pistola al torace e all’addome e poi è stato trasportato in ospedale, dove è spirato a causa della gravità delle ferite. Sono stati i medici ad allertare la polizia. Lanon erainanche se aveva qualche piccoli precedente. I killer sarebbero entrati nel portone avrebbero raggiunto l’abitazione del giovane e avrebbero aperto il fuoco. L’albanese è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico con un’auto privata, pare guidata da un connazionale, ma per lui non c’è stato più niente da fare.

Sul posto sono giunti soccorsi del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indaga la ...Di Francesco Santoro: Drammatica sparatoria in via Petrelli a, dove un nuovo è morto per le conseguenze delle ferite d'arma da fuoco riportate. La vittima, un uomo di nazionalità albanese, è stato raggiunto in strada da diversi colpi di pistola all'addome e ...Un cittadino albanese è stato ucciso oggi a Bari dopo essere stato colpito da tre colpi di pistola al torace e all’addome, nel quartiere Libertà. Sull’episodio indaga la Polizia, intervenuta dopo la ...Sul posto sono giunti soccorsi del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indaga la polizia ...