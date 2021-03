AstraZeneca, sequestri a tappeto in tutta Italia del lotto sospetto. Ansia tra i professori (Di giovedì 11 marzo 2021) Scattano i sequestri a tappeto in tutta Italia delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca. Dopo la decisione dell’Agenzia Italiana del farmaco. Che, in via precauzionale, ne ha disposto il divieto. “Dopo la segnalazionedi alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione del vaccino”. AstraZeneca, sequestri a tappeto del lotto Abv2856 Cresce la paura e scattano le contromisure dopo i due casi di morti sospette. Quella di Davide Villa, 50 anni, agente di polizia di Catania. Morto 12 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. E del sottufficiale Stefano Paternò. Anche lui deceduto dopo la somministrazione del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Scattano iindelle dosi delABV2856 del vaccino anti-Covid prodotto da. Dopo la decisione dell’Agenziana del farmaco. Che, in via precauzionale, ne ha disposto il divieto. “Dopo la segnalazionedi alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione del vaccino”.delAbv2856 Cresce la paura e scattano le contromisure dopo i due casi di morti sospette. Quella di Davide Villa, 50 anni, agente di polizia di Catania. Morto 12 giorni dopo la somministrazione del vaccino. E del sottufficiale Stefano Paternò. Anche lui deceduto dopo la somministrazione del ...

Agenzia_Ansa : Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 blo… - fanpage : ??ULTIM'ORA-Lotto vaccino #AstraZeneca sospetto, sequestri in via precauzionale in tutta Italia - TgrRai : #COVID19 #vaccino @AstraZeneca, sono in corso in tutta Italia sequestri da parte dei Nas del lotto bloccato da… - ViteAnto : RT @Agenzia_Ansa: Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato… - kronos_662000 : RT @ImolaOggi: Vaccino AstraZeneca, sequestri dei Nas in tutta Italia -