Apex Legends su Nintendo Switch? Le prime impressioni non sono positive (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa settimana, Apex Legends è stato lanciato per Nintendo Switch. Tuttavia, le prime reazioni all'implementazione non sono molto convincenti. Nel forum di Reddit, numerosi fan riportano le loro esperienze con il porting dello sparatutto battle royale. Alcuni addirittura descrivono il gioco come quasi ingiocabile. Come molti si aspetterebbero, le scarse prestazioni della console sono alla base dei problemi. Il team di Panic Button è responsabile dello sviluppo della versione Switch. I produttori hanno dimostrato più volte in passato di poter portare sofisticati giochi AAA sull'hardware Nintendo. Questi includevano titoli come Doom Eternal, Warframe o Wolfenstein: Youngblood. Ma anche con Apex Legends

