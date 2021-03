Antonella Elia e Pietro delle Piane sono tornati insieme? Tutta la verità

(Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di nuovo? Prosegue il tira e molla tra la coppia: ecco com’è la situazione in questo momentocontinua a far parlare di sé, vuoi come opinionista al Grande Fratello Vip e vuoi – come oggi – per la sua vita privata. Un tira e molla continuo che dura

Advertising

trash_italiano : ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso - zazoomblog : Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno insieme? “Adesso faccio il bravo” torneranno a Temptation Island? -… - zazoomblog : “Ora è così…”. Antonella Elia cambia (di nuovo) tutto con Pietro Delle Piane. Ma stavolta è diverso - #così…”.… - DomenicoMazzil5 : RT @_PaoloRuffini: UP&Down - Un Natale normale, stasera alle 21:25 su Italia 1. ?????????? @jaxofficial @ValeriaMariniVM @PChiambretti @Amoroso… - TheChaos2018 : Vi era sfuggito un commento di Antonella Elia nella puntata il 18 Dic. dopo la dichiarazione di Rosalinda. 'Dayane… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

ilGiornale.it

Pietro Delle Piane suconfessa: 'Me la sta facendo pagare' Domenica scorsa a Live Non è la d'Urso c'è stato finalmente il tanto atteso confronto trae Pietro Delle Piane . In questa occasione ...Un lungo viaggio partito da Temptation Island e che dopo mesi continua.e Pietro Delle Piane, nonostante ...Antonella Elia e Pietro Delle Piane non stanno più insieme ma i due provano ancora dei sentimenti l'una per l'altra, cosa succederà?Gli speciali: iniziate a Roma le riprese del film di Daniele Malavolta. Gli Speciali racconta la storia di Max, un ex supereroe che ha ...