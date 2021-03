Ajax-Young Boys 3-0: qualificazione ipotecata (Di giovedì 11 marzo 2021) Ajax-Young Boys 3-0, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Gli olandesi stendono gli elvetici ipotecando il passaggio del turno. Una grande partita dell’Ajax che annulla lo Young Boys nella splendida cornice della Johann Cruijff Arena in occasione degli ottavi di finale di Europa League. Ajax-Young Boys 3-0: che partita è stata? Partita che la formazione olandese ha dominato dall’inizio alla fine. Gli elvetici escono sconfitti e ridimensionati dall’andata degli ottavi di Europa League. Sono zero i tiri in porta della formazione svizzera, mai entrata realmente in partita. Nella prima frazione di gioco, l’Ajax dialoga alla perfezione e costruisce tante occasioni da gol grazie alla qualità del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021)3-0, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Gli olandesi stendono gli elvetici ipotecando il passaggio del turno. Una grande partita dell’che annulla lonella splendida cornice della Johann Cruijff Arena in occasione degli ottavi di finale di Europa League.3-0: che partita è stata? Partita che la formazione olandese ha dominato dall’inizio alla fine. Gli elvetici escono sconfitti e ridimensionati dall’andata degli ottavi di Europa League. Sono zero i tiri in porta della formazione svizzera, mai entrata realmente in partita. Nella prima frazione di gioco, l’dialoga alla perfezione e costruisce tante occasioni da gol grazie alla qualità del ...

