We Were Here Forever è una nuova avventura co-op in cui dovremo fuggire dall'inquietante Castle Rock

Lo sviluppatore e publisher Total Mayhem Games ha annunciato la sua nuova avventura cooperativa per PC e console, We Were Here Forever. Il titolo è stato rivelato con un trailer ed è previsto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Come il precedente We Were Here, il gioco sarà caratterizzato dalla co-op. "Tu e il tuo amico siete intrappolati nel regno di Castle Rock senza via d'uscita: siete stati traditi o semplicemente non siete stati così intelligenti? Collabora per esplorare e risolvere enigmi in questa misteriosa avventura. Sii consapevole, niente è quello che sembra: ci sono segreti oscuri nascosti nell'ombra. Riuscirai a scappare?", si legge nella descrizione ufficiale.

