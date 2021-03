Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 10 MARZOORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON L’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA A CAUSA DI CANTIERI MOBILI INCOLONAMENTI TRA CASTELNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI POMEZIA SEMPRE PER LAVORI, QUI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, SI STA IN COSA SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA DA SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO RICORDANDO CHE PROSEGUONO, DI SERA, I LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C DA SAN GIOVANNI AL COLOSSEO. ULTIME CORSE DEI TRENI ALLE 20,30 DA PANTANO E ALLE ...