Un crowdfunding per il piccolo Peter, la speranza è nella terapia genica (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – La storia del piccolo Peter, di soli 10 mesi, è stata ripresa già da numerose testate e corre veloce sul web come quelle di tanti bimbi come lui. “È scattata una vera e propria gara di solidarietà che in pochi giorni ha già fatto il giro del mondo. È la storia di un altro bambino che come Luca” di cui anche l’agenzia Dire aveva raccontato il caso “lotta per avere una speranza di vita, come anche tanti altri colpiti da Sma1 che chiedono di poter credere nel futuro”. Sono le parole dei genitori di Peter alla Gazzetta del Sud, riprese da numerose testate locali. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – La storia del piccolo Peter, di soli 10 mesi, è stata ripresa già da numerose testate e corre veloce sul web come quelle di tanti bimbi come lui. “È scattata una vera e propria gara di solidarietà che in pochi giorni ha già fatto il giro del mondo. È la storia di un altro bambino che come Luca” di cui anche l’agenzia Dire aveva raccontato il caso “lotta per avere una speranza di vita, come anche tanti altri colpiti da Sma1 che chiedono di poter credere nel futuro”. Sono le parole dei genitori di Peter alla Gazzetta del Sud, riprese da numerose testate locali.

