Tommaso Zorzi vittima delle Iene | sui social svela | “Mi sento male” – VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Lecolpiscono ancora, e questa volta ladello scherzo è il campione del GF Vip,: lolui attraverso Instagram In questo momento al centro del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - samnots4amantha : siamo al 10 marzo e io non ho ancora capito cosa era successo con tommaso zorzi - salutocheck : @tommaso_zorzi Sei tu il migliore Tommy?? Sei una persona fantastica, simpatica, ironica e divertente. Io ti ammiro molto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

ha vinto il Grande Fratello Vip 5 e dopo sei mesi dentro la casa di Cinecittà sta cercando di tornare alla normalità. Appena tornato a Milano ha aperto i regali di Natale e chiamato ...L'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip,rivela quale sarà il suo futuro. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l'influencer. L'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip,, ha considerato il reality come un trampolino ...L’influencer e volto della tv italiana Tommaso Zorzi a quanto pare è caduto nella trappola che era stata preparata ad hoc per lui. A quanto pare Tommaso Zorzi è caduto completamente nella trappola che ...Zorzi, in compagnia di due legali, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. Ed è lì che è arrivata la sorpresa: Pamela Prati querela Zorzi.